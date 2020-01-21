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Trump'ın Davos gündemi Ortadoğu olacak

Trump, Senato'daki azil yargılamasının başlamasına bir gün kala Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye hareket etti. Trump'ın, Davos'ta Irak, Pakistan, IKBY liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Trump'ın Davos gündemi Ortadoğu olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'daki azil yargılamasının başlamasına bir gün kala, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Trump, Senato'daki yargı oturumlarının ilk iki gününde başkent Washington'da olmayacak.

DAVOS'TA İLK GÜNDEM IRAK

Trump'ın Davos temaslarına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın burada Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

SAVUNMA EKİBİ İLE TEMAS HALİNDE OLACAK

Davos'ta ilk gün temaslarında açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek Trump'ın, ABD ile zirveye katılan ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair kapsamlı değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Trump'ın, İran ile yaşanan askeri gerilimin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını isteyen Irak'ın Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek olması da ayrıca dikkat çekiyor.

Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın Davos'ta bulunduğu süre içinde Senato'daki savunma ekibiyle sürekli temas halinde olacağını ve gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtti.

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