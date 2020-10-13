  • BIST 1.178
  • Altın 487,256
  • Dolar 7,8860
  • Euro 9,3003
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Trump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurdu.
Trump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Trump'ın son Kovid-19 testleri hakkında kendisine çok sayıda soru geldiğine işaret eden Conley, "Trump'a arka arkaya günlerde Abbottt BinaxNOW antijen testiyle yapılan Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı." ifadesini kullandı.

Bu testin şu andaki durumunu belirlemek adına, Başkanın izolasyon döneminde kullanılmadığını belirten Conley, "Trump'ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar veriyi de kullandık." açıklamasını yaptı.

Conley, yaptıkları tetkiklerin ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberleri sonucunda, Trump'ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını da vurguladı.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim Cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi günü taburcu edilmişti.

Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez seçim mitingi düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida'nın Sanford kentinde yaptı. 

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da yaptığı mitingde seçmenlerine seslenerek, "Eskisinden daha güçlüyüm." dedi. 

Kovid-19 sürecinden birçok şey öğrendiğini belirten Trump, "Kovid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum." diye konuştu. 

Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, "Biden'ın sahipleri, radikal küreselciler." dedi. 

Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, "Demokratlar, ABD'yi komünist Küba'ya ya da sosyalist Venezuela'ya çevirmek istiyorlar." eleştirisinde bulundu. 

Öte yandan, Trump'ın mitinginde maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da eleştiri konusu oldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir13 Ekim 2020 Salı 09:05
  • İzmir'de bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi13 Ekim 2020 Salı 09:04
  • İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı13 Ekim 2020 Salı 09:04
  • Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı13 Ekim 2020 Salı 09:03
  • Küresel elektrik piyasalarının yeni lideri 'güneş enerjisi' olacak13 Ekim 2020 Salı 09:02
  • Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da petrol pompalama işlemi başladı13 Ekim 2020 Salı 09:01
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: Üretim yıl sonunda başlayacak13 Ekim 2020 Salı 09:00
  • Ermenistan güçlerinden Azerbaycan'daki 4 bölgeye saldırı13 Ekim 2020 Salı 09:00
  • Trump'ın Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı13 Ekim 2020 Salı 09:00
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 181 oldu13 Ekim 2020 Salı 08:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti