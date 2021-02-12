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Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını tamamladı

Yerel saatle cuma öğleden itibaren Trump'ın avukatları savunmalarına başlayacak.
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını tamamladı

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki azil duruşmalarında Trump'ı suçlayan Demokrat savcı vekiller sunumlarını bitirdi.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi.

Temsilciler Meclisinden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekillerin eski başkana yönelik suçlamalarına devam ederken, Senatonun Trump'ı cezalandırmaması durumunda "bunu tarihin affetmeyeceğini" savundular.

Cumhuriyetçi senatörlere seslenen Demokratlar, Trump'ın halkı isyana teşvik suçu işlediğinin açık olduğunu ve bu durumun anayasal bir suç olduğunu ileri sürdü.

Toplam 16 saat süre tanınan Demokrat savcı vekiller, tüm sunumlarını 4 saat erken tamamladılar.

Trump'ın avukatları yerel saatle cuma öğle vaktinde sunumlarına başlarken, avukatların kendilerine ayrılan 16 saatin sadece 8 saatini kullanmayı ve bir gün içinde savunmalarını tamamlamayı planladıkları belirtildi.

Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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