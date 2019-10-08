Trump'ın Türkiye tehdidi sonrası CHP, MHP ve İyi Parti'den sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye hakkındaki sözleri sonrası MHP ve CHP ve İYİ Parti kanadından çok sert tepki mesajları geldi: "Hadi oradan densiz", "Aşağılık yaratık"...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye hakkındaki sözleri sonrası MHP ve CHP ve İYİ Parti kanadından çok sert tepki mesajları geldi.

CHP'li Öztrak "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir." ifadelerini kullanırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Trump'a "Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın" sözleriyle seslendi.

İYİ Partili Yılmaz ise Trump'a "aşağılık yaratık" yakıştırması yaptı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

MHP'Lİ YALÇIN: HADİ ORADAN DENSİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yalçın, "Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye'nin, Suriye'de kendisinin istekleriyle çelişen bir adım atması hâlinde Türk ekonomisini mahvedeceğini söylemiş. Hadi oradan densiz! Hadi Oradan!

Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut!

Washington yönetimi Türkiye'yi hedef alırsa ne ABD'nin müttefikliği, ne NATO'nun caydırıcılığı kalır. Türkiye kendine yeni bir dünya kurar ve Washington "İNFİRAT" politikasına dönmek zorunda kalır."

İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ'DAN TRUMP'A: AŞAĞILIK YARATIK

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelttiği ekonomik tehditlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yılmaz, "Dünya,II. Dünya Savaşı öncesindeki kalitesiz liderler ortamına geri döndü. Ülkemizin böyle bir aşağılık yaratığın tehditlerine maruz kalması çok üzücü. Daha üzücü olanı ülkeyi bu tür tehditlere maruz bırakan yanlış politikalar. Teslim olmayız, evimizi düzene koymalıyız" ifadelerini kullandı.