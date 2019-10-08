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Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehdit mesajına büyük tepki

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehdit mesajına vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, iç siyasetteki tartışmaları bir kenara bırakacaklarını belirterek, Türk ordusunun her daim yanında olduklarını belirtti.
Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehdit mesajına büyük tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump’ın Pazartesi günü ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesini sosyal medya üzerinden açıklamasının ardından Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasına olanak sağlandı. Trump aynı gün akşamında Türkiye’yi “Eğer sınırı aşarsanız ekonominizi mahvederim” diyerek tehdit etmesi ise 82 milyon vatandaş tarafından tüm kesim halktan büyük tepki topladı. 82 milyon vatandaş hiçbir ayrım gözetmeksizin devletin bütünlüğü ve birliği için tüm desteği vereceklerini ve iç siyasi tartışmaları bir kenara bırakacaklarını belirterek Türk ordusuna destek mesajları yayımladı.

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“TÜRK MİLLETİ ORDUSUNUN YANINDA”

Sosyal medya üzerinden Trump’ın tehdit içeren sosyal medya paylaşımlarına sert tepki gösteren vatandaşlar, “Türk milleti ordusunun yanında” hastagı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. Sanatçısı, siyasetçisi, bürokratı, akademisyeni, gazetecisi vehalkın tüm kesimi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne desteğine belirterek, Trump’ın tehdidi karşısında hükümet yetkililerin yanında olduklarını ifade etti.

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DUA VE DESTEK PAYLAŞIMLARI ONBİNLERİ BULDU

Vatandaşlar sosyal medyadaki paylaşımlarında emniyet güçlerine dualar ederek destek mesajları yayımladı. Birçok vatandaş gerektiği takdirde seferberlik ile orduya katılabileceğini belirterek, Türk milletinin zaferlerle dolu şanlı tarihine atıflarda bulundu. Özellikle sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yoğun paylaşımlarda bulunan vatandaşlar yüz binlerce tweet atarak Türk ordusu ve hükümetine desttek mesajları paylaştı.

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Sanatçıların, futbolcuların ve milletvekillerin ordu ve hükümete destek mesajları ise tüm halkın takdirini topladı. İç siyasetteki görüş ayrılığını bir kenara bırakarak dış siyasete malzeme yapmayacağını belirten vekiller, söz konusu ülke olduğunda bir ve beraber olacaklarının vurgusunu yaptı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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