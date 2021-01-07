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Trump'tan açıklama: Görevimi bırakacağım

3 Kasım'da yapılan seçimde ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın başkanlığı, Kongre'deki oturumunda tescillendi.
Trump'tan açıklama: Görevimi bırakacağım

ABD'de Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

Biden baraj olan 270 Seçiciler Kurulu oy sayısını geçerek, 306 kişinin onayını aldı. Trump ise 232'de kaldı.

Böylelikle Biden, ABD'nin 46. başkanı unvanını almış oldu.

Yemin töreni 20 Ocak’ta gerçekleşecek.

TRUMP'IN OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kongre'de Biden'ın başkanlığını onaylamasının ardından açıklama yapan Trump "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da usulüne uygun olarak 20 Ocak'ta görevimi devredeceğim" dedi.

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