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Trump'tan Erdoğan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede daha önce ilan edilen ancak ABD’nin yaptırım tehdidi ve Ermeni soykırımı tasarısı nedeniyle belirsizleşen Erdoğan’ın ABD ziyaretinde mutabık kalındı.
Trump'tan Erdoğan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit ettiler.

TRUMP: SABIRSIZLANIYORUM

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Trump'ın açıklaması şu şekilde;

"Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptım. Bana, çatışma sırasında kaçtıkları bildirilen, terörist katil Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşi de dahil olmak üzere çok sayıda IŞİD savaşçısını yakaladıklarını söyledi"

ERDOĞAN: VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

ABD Başkanı Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.

 

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