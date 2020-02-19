  • BIST 119.574
  • Altın 313,030
  • Dolar 6,0658
  • Euro 6,5482
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.
Trump'tan İdlib konusunda 'Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib konusundaki sorunların çözümü için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştıklarını söyledi.

Los Angeles'a hareketinden önce Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bir soru üzerine hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Trump, "güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti.

İdlib konusunda ABD ile Türkiye'nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, "Erdoğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir19 Şubat 2020 Çarşamba 08:55
  • Gezi Parkı davasında karar çıktı18 Şubat 2020 Salı 23:55
  • Sözcü İbrahim Kalın'dan Abdullah 'Gül'e ziyaret' açıklaması18 Şubat 2020 Salı 23:46
  • Rusya'dan flaş koronavirüs kararı18 Şubat 2020 Salı 22:45
  • Trump ile Erdoğan İdlib'i görüştü18 Şubat 2020 Salı 20:44
  • Manisa'da 5.2 şiddetinde deprem18 Şubat 2020 Salı 19:19
  • Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani göreve yeniden seçildi18 Şubat 2020 Salı 16:59
  • Türkiye'den 23 bin kişiyi hedef aldı18 Şubat 2020 Salı 15:38
  • Suriyeli minik Selva 6 aydır 'savaş oyunu' oynuyor18 Şubat 2020 Salı 15:32
  • Gezi Parkı davasında karar: Tüm sanıklar hakkında beraat18 Şubat 2020 Salı 14:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti