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Trump'tan küstah tehdit: "Yok ederim"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’nin muhtemel operasyonuna yönelik çelişkili açıklamalarına tehdit de eklendi.
Trump'tan küstah tehdit: "Yok ederim"

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım).” ifadelerini kullandı. 

ABD’nin DEAŞ’ı yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, “Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye’de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, “Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür” görüşünü dile getirdi.

“PKK İLE İŞ TUTTTUK” PAYLAŞIMI

Bu arada Trump’ın, Orta Doğu Uzmanı Michael Doran’ın “Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye’yi Rusya’nın kollarına atıyorduk” paylaşımını, kendi Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.

 

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