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Trump'tan 'petrol anlaşması' açıklaması

ABD Başkanı Trump, OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretiminde 20 milyon varillik kesinti beklediğini bildirdi.
Trump'tan 'petrol anlaşması' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin petrol üretiminde kesintiye gitme kararına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Müzakerelere katıldığını anımsatan Trump, "OPEC+ ülkelerinin beklediği kesinti, genellikle rapor edilen 10 milyon varil değil, günlük 20 milyon varildir." ifadesini kullandı.

Trump, "Buna yakın bir şey olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden kurtularak işe dönerse, enerji endüstrisi beklenenden daha hızlı bir şekilde yeniden geçlenecektir. Özellikle Rusya ve Suudi Arabistan olmak üzere, bu çok büyük işi yeniden rayına oturtmak için benimle birlikte çalışan herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Söz konusu kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedilmişti.

Trump, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı bir başka açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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