Trump'tan Süleymani iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önce 4 ayrı Amerikan büyükelçiliğine saldırı planladığını iddia etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Fox News kanalına ABD ile İran arasındaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Donald Trump, öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve üst düzey yöneticilerin, 4 ayrı ABD büyükelçiliğine yönelik saldırı planlarının olduğunu açıkladı.



3 Ocak’ta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bağdat’da düzenlenen operasyon sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD’den intikam alınacağını söylemişti.

Önceki gün, İran, ABD’nin Irak’ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlemiş ve ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda can kaybının yaşanmadığını açıklamıştı.