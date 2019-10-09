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Trump'tan Suriye açıklaması: ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı

ABD Başkanı Trump, "ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık." açıklamasında bulundu.
Trump'tan Suriye açıklaması: ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin asla Orta Doğu'da olmaması gerektiğini ve 50 askerlerinin bölgeden çıkarıldığını bildirdi.

Trump, Twitter hesabında ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Çeşitli gruplar arasındaki çatışma yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği yakalanan DEAŞ savaşçılarının sorumluluğunu üstlenmeli. Aptalca sonu gelmeyen savaşlar bizim için bitiyor." ifadesini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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