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TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik

TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan personel ile emekli üyelerden soruşturma altında olanların sosyal tesislere girişi yasaklanabilecek.
TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, yönetmeliğe eklenen maddeyle terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan veya hakkında soruşturma bulunanların sosyal tesislere girişine ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 664'üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendine şu düzenleme eklendi:

"İlgili mevzuat gereği açığa alınan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek 30 iş gününden daha fazla süre ile geçici görevden uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırılan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri görevden uzak kaldıkları süre zarfında; emekli üyeler ile sosyal tesislerden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerden bu durumları nedeniyle soruşturma veya kovuşturma altında bulunanların orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri ise soruşturma veya kovuşturma süresince Milli Savunma Bakanlığınca geçici olarak yasaklanabilir."

Değişikliğe göre ayrıca, yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler, çözüm bulma konusunda yetkili olan Milli Savunma Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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