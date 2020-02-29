  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü

TSK, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonda İran destekli 21 teröristi öldürdü. Öldürülenler için yarın Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde tören yapılacağı açıklandı.
TSK, İdlib'de İran destekli 21 teröristi öldürdü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda İran destekli 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi. 

İran’ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, İdlib'de dün Zeynebiyyun Tugaylarına bağlı 18 ve Fatımiyyun Tugaylarına bağlı 3 militan öldürüldü. Öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi'nde yarın cenaze töreni düzenleneceği ve Masume Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. 

Suriye'deki iç savaşta rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli Şii terörist grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Halihazırda, İran Devrim Muhafızları, Kudüs Tugayı, Nüceba Hareketi, Bakir Tugayı, 104. Tugay ve 4. Fırka'ya bağlı Gays güçlerinden oluşan askeri unsurlar, İdlib ve Halep kırsalında rejim saflarında savaşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi29 Şubat 2020 Cumartesi 16:09
  • Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde deprem29 Şubat 2020 Cumartesi 16:08
  • Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi29 Şubat 2020 Cumartesi 13:06
  • Rusya: Türkiye ile anlaştık29 Şubat 2020 Cumartesi 12:38
  • Erdoğan: İdlib'de 36 şehidimiz var29 Şubat 2020 Cumartesi 12:11
  • Rusya'dan İdlib açıklaması29 Şubat 2020 Cumartesi 11:37
  • Sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltında29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • Kim: Koronavirüs ülkeye yayılırsa ciddi sonuçları olur29 Şubat 2020 Cumartesi 11:06
  • İdlib'de İran destekli militanların Türkiye korkusu: Ağır vuruyorlar!29 Şubat 2020 Cumartesi 10:26
  • TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki29 Şubat 2020 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti