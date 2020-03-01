  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
» »

TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, TSK'ye ait SİHA'larla Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı
Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı
Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
İstanbul'da 2 gemi çarpıştı!
İstanbul'da 2 gemi çarpıştı!
Hatay valisi Rahmi Doğan acı haberi verdi! 33 Şehit
Hatay valisi Rahmi Doğan acı haberi verdi! 33 Şehit
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti
Muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti
Son Eklenen Videolar
TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı
Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı
Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
Pazarkule'de bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi
İstanbul'da 2 gemi çarpıştı!
İstanbul'da 2 gemi çarpıştı!
Hatay valisi Rahmi Doğan acı haberi verdi! 33 Şehit
Hatay valisi Rahmi Doğan acı haberi verdi! 33 Şehit
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti