  • BIST 96.413
  • Altın 284,359
  • Dolar 5,9131
  • Euro 6,5267
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor

Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı.
TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor

Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri de TSK birliklerinin bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.

Tel Rıfat'ı PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı. 

TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

TSK ve SMO birliklerinin Münbiç ilçe merkezine doğru ilerleyişinin görüntülerini ilk olarak dünyaya DHA muhabirleri servis etti. DHA muhabirleri, bu harekatın takibini anbean sürdürüyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esenboğa Havalimanı'nda 9 ayda 10,5 milyon yolcuya hizmet verildi14 Ekim 2019 Pazartesi 10:08
  • İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı14 Ekim 2019 Pazartesi 10:06
  • Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı14 Ekim 2019 Pazartesi 10:05
  • 'Saklı cennet' Pertek su sporlarıyla şenlendi14 Ekim 2019 Pazartesi 10:02
  • Türkiye'den Japonya ve Kenya'ya başsağlığı14 Ekim 2019 Pazartesi 09:45
  • KKTC'de Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na harekat tepkisi14 Ekim 2019 Pazartesi 09:21
  • Baraj Doluluk Oranı 14 Ekim 2019 Ankara - ASKİ14 Ekim 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 14 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ14 Ekim 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 14 Ekim 2019 Ankara - ASKİ14 Ekim 2019 Pazartesi 08:26
  • Türkiye ve dünya gündemi 14 Ekim 201914 Ekim 2019 Pazartesi 08:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti