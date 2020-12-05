  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

TSK Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı

Oruç Reis sismik araştırma gemisini refakat ve korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bu önemli görev kapsamında yoğun mesai harcadı.
TSK Oruç Reis'i bir an bile yalnız bırakmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, refakat ve korumakla görevli oldukları Oruç Reis sismik araştırma gemisini 82 gün boyunca bir an bile yalnız bırakmadı. Bu görev kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yapıldı, deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki sismik araştırmalar kapsamında 10 bin 955 kilometre iki boyutlu (2B) sismik veri topladı.

Araştırmalarının ardından kasım ayı sonunda Antalya Limanı'na dönen araştırma gemisi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları refakat ve koruma görevi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerini korumak maksadıyla Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyeti icra eden MTA Oruç Reis araştırma gemisine 8 Ağustos-12 Eylül ve 11 Ekim-29 Kasım olmak üzere iki periyotta eşlik edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 82 gün süren refakat ve koruma görevi kapsamında Doğu Akdeniz ve Ege'de harp gemileri ve denizaltılar tarafından 45 bin saat seyir yapıldı.

Görev kapsamında ayrıca deniz karakol uçakları ve helikopterlerle 1170 saat, İHA'larla 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı.

Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve Kovid-19 salgınının yarattığı ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içinde ve fedakarca yerine getirildi.

Refakat ve koruma görevine Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da destek verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 32 adrese eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı05 Aralık 2020 Cumartesi 09:39
  • İBB 580 milyon dolarlık Eurobond satışı yaptı05 Aralık 2020 Cumartesi 09:38
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi05 Aralık 2020 Cumartesi 09:36
  • Antalya'da kamu personeli serbest kıyafetle çalışabilecek05 Aralık 2020 Cumartesi 09:35
  • KKK darbe girişimi davasında hüküm 30 Aralık'ta açıklanacak05 Aralık 2020 Cumartesi 09:34
  • Evin altı kaçak kömür ocağına çevrilmiş05 Aralık 2020 Cumartesi 09:31
  • Sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler ve yerler05 Aralık 2020 Cumartesi 09:29
  • İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi gözaltına alındı05 Aralık 2020 Cumartesi 09:27
  • Türkiye, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri 'memnuniyetle' karşıladı05 Aralık 2020 Cumartesi 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Aralık 2020 Cumartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti