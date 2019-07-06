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TSK'da, OHAL'den sonra 2 bin 138 personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında, OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 2 bin 138 personelin ihraç edildiği, 176 emekli askerin rütbelerinin geri alındığı bildirildi.
TSK'da, OHAL'den sonra 2 bin 138 personel ihraç edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre TSK, yurt içinde ve yurt dışında her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ederken, FETÖ ile de mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 521 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 495 personelin ihraç edildiği bildirildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısının 2 bin 138 olduğu kaydedildi. Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbelerinin geri alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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