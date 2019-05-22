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TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde bulunan terör sığınaklarının imha edildiğini açıkladı.
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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