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TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi

TSK'nın Esed'e misillemesi böyle görüntülendi
TSK'nın Esed güçlerine misillemeleri kameralara böyle yansıdı. Vurulan yerlerin hepsi imha edildi...
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