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TTB üyesi hekimler İstanbul'dan Ankara'ya "Beyaz Yürüyüş" başlattı

TÜRK Tabipleri Birliği(TTB)'nin çağrısıyla, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya "Beyaz Yürüyüş" başlatıldı.
TTB üyesi hekimler İstanbul'dan Ankara'ya "Beyaz Yürüyüş" başlattı

Kadıköy'de toplanan bir grup hekim, yürüyüş heyetini uğurladı.

Bir grup hekim, sağlık sistemindeki sorunlara ve hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla TTB'nin çağrısıyla İstanbul'dan Ankara'ya başlatılacak "Beyaz Yürüyüş" heyetini uğurlamak amacıyla saat 18.00'de Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi önünde bir araya geldi. Hekimler burada bir süre sloganlar attı.

"ÖNLÜGÜMÜZÜN BEYAZINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN YÜRÜYÜŞ BAŞLATIYORUZ" 

Hekimler adına açıklama yapan TTB Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bugün, mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılarda bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. 'Artık geçinemiyoruz' diyen meslektaşlarımız, yabancılaştıkları emeklerinin karşılığını alamazken, en ağır iş kolunda çalışan işçiden daha uzun saatler boyu, hem de ölümüne güvenlik alanında görev yapanlar kadar can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikesi ile çalışmaya zorlanan arkadaşlarımız bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından hekimler otobüse binerek, yürüyüşe başlayacakları bölgeye gittiler.

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