TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, "Feragatsiz ödeme istiyoruz"

TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, kamu ve üniversite hastanelerinden 18 milyarı aşan alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesi talebine karşı çıkarak, “Feragatsiz ödeme istiyoruz devletimizden” dedi.

Kamu ve üniversite hastanelerinden alacağı 18 milyar lirayı aşan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü üreticileri, alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesi talebine karşı çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara Ulus meydanında buluşan ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri ile üyeler, ortak basın açıklaması yaptı. Atatürk heykeli önünde toplanan tıbbi cihaz üreticileri ve üyeler, “Hakkımızı ödeyin, feragata hayır” yazılı dövizler taşıdı.

FERAGAT SEKTÖRÜN GELECEĞİNE ZARAR VERİR

Tıbbi cihaz üretimi yapan ve ödemelerini alamayan şirketler adına Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TTÜDER) Başkanı Mustafa Daşcı, açıklama yaptı. “Tüm tıbbi cihaz üreticileri, tedarikçileri ve bayilerinin kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesine karşıyız” diyen Daşcı “Tüm tıbbi cihaz üreticileri, tedarikçileri ve bayilerinin kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesine karşıyız. Çünkü bu feragat sağlık hizmetlerine, ülke ekonomisine, devlete, üretime, tıbbi cihaz sektörünün geleceğine zararlı olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle feragatsiz ödeme istiyoruz devletimizden. Yüzde 25 feragat devleti itibarsızlaştırma politikasıdır” dedi.

YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARI SIRALADI

Feragatın yaşanması haline oluşabilecek sorunlara dikkat çeken Daşcı şunları sıraladı: “Bu karar devletin sağlık hizmetlerindeki sunumundaki başarısını engeller. Bu feragat tıbbi cihaz sektöründeki ARGE çalışmalarını, ekonomik öngörülebilirliği, ülkenin yatırım güvenirliliğini sarsar. Bu feragat ülkemizdeki yerli ve yabancı tıbbi cihaz yatırımlarını engeller. Bu feragat sağlık sektörünü baltalar ve hükümetin sağlık alanındaki başarısını engeller. Bu feragat üretimi engeller. Bu feragat ihracatı engeller. Bu Ülkemizdeki üretilmeyen üretilmeyen tıbbi cihaz ithalatını engeller. Bu feragat halkın sağlık hizmet alımını engeller, bu feragat devletin kaynaklarına zarar verir.”

YÖNETİCİLERE ÇAĞRI

Daşcı, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milletvekilleri, sağlık grupları ve meclis sağlık komisyonunu bilgilendirdiklerini ancak hiçbir olumlu sonuç alamadıklarını iddia etti.

Başkan Mustafa Daşcı, “Üretmek hammadde ithal etmek için herhangi bir ekonomik gücümüzün kalmadığı, tıbbi cihaz sektörünün çıkmaza sürüklendiği bir dönemle karşı karşıyayız. Kıymetli yöneticiler duyun buradan sesimizi. 19 Ekim’den itibaren ekonomik imkanlarımızın sonuna gelmesinden dolayı üretim yapamayacağımızı, ürün ithalatı yapamayacağımızı, bayilerin ve sağlık hizmet sunucuların tıbbi cihaz taleplerine yanıt veremeyeceğimizi, tıbbi cihazdan kaynaklı meydana gelebilecek hizmet aksamalarının tıbbi cihaz sektöründen kaynaklanmadığı halkımızla ve tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

SAĞLIKTAKİ BAŞARI ENGELLENMEK İSTENİYOR İDDİASI

Daşcı, hükümetin sağlık alanındaki başarısını engellemek isteyen bir grup yönetici tarafından bu kararın alındığını iddia ederek şunları söyledi: “Bütün saydığımız bu olumsuzlukların gerçek nedeninin ülkenin ve hükümetin sağlık hizmeti sunumundaki başarısını engellemek için kamu içerisinde bir grubun yaptığını, gizli eylemlerden kaynaklandığını buradan bütün hükümet yetkililerine ve kamuoyuna duyurmak için toplandık. Hükümet yetkililerini ve Sayın Cumhurbaşkanını yanlış bilgilendirdiklerini düşünüyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-