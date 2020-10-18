  • BIST 1.193
  • Altın 484,019
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, "Feragatsiz ödeme istiyoruz"

TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, kamu ve üniversite hastanelerinden 18 milyarı aşan alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesi talebine karşı çıkarak, “Feragatsiz ödeme istiyoruz devletimizden” dedi. 
TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, "Feragatsiz ödeme istiyoruz"

Kamu ve üniversite hastanelerinden alacağı 18 milyar lirayı aşan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü üreticileri, alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesi talebine karşı çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara Ulus meydanında buluşan ilaç ve tıbbi cihaz üreticileri ile üyeler, ortak basın açıklaması yaptı. Atatürk heykeli önünde toplanan tıbbi cihaz üreticileri ve üyeler, “Hakkımızı ödeyin, feragata hayır” yazılı dövizler taşıdı. 

20201017_141238.jpg

FERAGAT SEKTÖRÜN GELECEĞİNE ZARAR VERİR
Tıbbi cihaz üretimi yapan ve ödemelerini alamayan şirketler adına Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TTÜDER) Başkanı Mustafa Daşcı, açıklama yaptı. “Tüm tıbbi cihaz üreticileri, tedarikçileri ve bayilerinin kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesine karşıyız” diyen Daşcı “Tüm tıbbi cihaz üreticileri, tedarikçileri ve bayilerinin kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının yüzde 25 feragat ile ödenmesine karşıyız. Çünkü bu feragat sağlık hizmetlerine, ülke ekonomisine, devlete, üretime, tıbbi cihaz sektörünün geleceğine zararlı olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle feragatsiz ödeme istiyoruz devletimizden. Yüzde 25 feragat devleti itibarsızlaştırma politikasıdır” dedi.  

YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARI SIRALADI 
Feragatın yaşanması haline oluşabilecek sorunlara dikkat çeken Daşcı şunları sıraladı: “Bu karar devletin sağlık hizmetlerindeki sunumundaki başarısını engeller. Bu feragat tıbbi cihaz sektöründeki ARGE çalışmalarını, ekonomik öngörülebilirliği, ülkenin yatırım güvenirliliğini sarsar. Bu feragat ülkemizdeki yerli ve yabancı tıbbi cihaz yatırımlarını engeller. Bu feragat sağlık sektörünü baltalar ve hükümetin sağlık alanındaki başarısını engeller. Bu feragat üretimi engeller. Bu feragat ihracatı engeller. Bu Ülkemizdeki üretilmeyen üretilmeyen tıbbi cihaz ithalatını engeller. Bu feragat halkın sağlık hizmet alımını engeller, bu feragat devletin kaynaklarına zarar verir.” 

20201017_141000.jpg

YÖNETİCİLERE ÇAĞRI
Daşcı, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milletvekilleri, sağlık grupları ve meclis sağlık komisyonunu bilgilendirdiklerini ancak hiçbir olumlu sonuç alamadıklarını iddia etti. 

Başkan Mustafa Daşcı, “Üretmek hammadde ithal etmek için herhangi bir ekonomik gücümüzün kalmadığı, tıbbi cihaz sektörünün çıkmaza sürüklendiği bir dönemle karşı karşıyayız. Kıymetli yöneticiler duyun buradan sesimizi. 19 Ekim’den itibaren ekonomik imkanlarımızın sonuna gelmesinden dolayı üretim yapamayacağımızı, ürün ithalatı yapamayacağımızı, bayilerin ve sağlık hizmet sunucuların tıbbi cihaz taleplerine yanıt veremeyeceğimizi, tıbbi cihazdan kaynaklı meydana gelebilecek hizmet aksamalarının tıbbi cihaz sektöründen kaynaklanmadığı halkımızla ve tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

SAĞLIKTAKİ BAŞARI ENGELLENMEK İSTENİYOR İDDİASI 
Daşcı, hükümetin sağlık alanındaki başarısını engellemek isteyen bir grup yönetici tarafından bu kararın alındığını iddia ederek şunları söyledi: “Bütün saydığımız bu olumsuzlukların gerçek nedeninin ülkenin ve hükümetin sağlık hizmeti sunumundaki başarısını engellemek için kamu içerisinde bir grubun yaptığını, gizli eylemlerden kaynaklandığını buradan bütün hükümet yetkililerine ve kamuoyuna duyurmak için toplandık. Hükümet yetkililerini ve Sayın Cumhurbaşkanını yanlış bilgilendirdiklerini düşünüyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 18 Ekim 2020 - ASKİ18 Ekim 2020 Pazar 09:09
  • Elektrik Kesintisi 18 Ekim 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Ekim 2020 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 18 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Ekim 2020 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?18 Ekim 2020 Pazar 09:00
  • İnternet desteğine büyük ilgi17 Ekim 2020 Cumartesi 06:06
  • Orta Asya’da Bağımsızlıklar Sonrası Yaşanan Geçiş Süreci Sorunları 217 Ekim 2020 Cumartesi 05:05
  • Çubuk ve Akyurt’taki ÖTA’larda Ankarakart dönemi başlıyor17 Ekim 2020 Cumartesi 04:04
  • Çocuk Susar, Sen Susma!17 Ekim 2020 Cumartesi 03:01
  • Yarım kalan çalışma başladı17 Ekim 2020 Cumartesi 02:02
  • Geri mi çekildi, bu haftaya mı sarktı?17 Ekim 2020 Cumartesi 01:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti