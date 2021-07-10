  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

TÜBA hazırladığı kitapla müsilaj sorununa tüm boyutlarıyla ışık tuttu

Müsilaj konusu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk editörlüğünde hazırlanan "Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri" kitabında mercek altına alındı.
TÜBA hazırladığı kitapla müsilaj sorununa tüm boyutlarıyla ışık tuttu

Türkiye Bilimler Akademisinden (TÜBA) yapılan açıklamaya göre, son dönemde Marmara Denizi'nde yoğunlukla gözlemlenen, görsel, ekolojik ve ticari yönlerden sebep olduğu olumsuz etkileri nedeniyle kamuoyunun gündemine oturan deniz salyası, sadece bugün için değil, gelecek için de tehlike oluşturuyor.

Bu kapsamda TÜBA'nın, konusunda uzman bilim insanlarıyla düzenlediği çalıştayın ardından hazırlanan kitap, konu hakkında en kapsamlı eser olmasının yanı sıra çözüm önerileriyle de rehber özelliği taşıyor.

Kamuoyunun faydasına sunulan ve müsilajla mücadelede izlenmesi gereken yol haritasını sunan kitap, farklı bilim disiplinlerinden alanında yetkin bilim insanlarının konuya ilişkin güncel çalışmalarını ve soruna yönelik çözüm önerilerini içeren yaklaşık 300 sayfadan oluşuyor.

"Birçok alanı ilgilendiriyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, deniz müsilajı sorununun kısa vadeli değil, uzun vadeli ve multidisipliner yaklaşımla ele alınması gereken çevre sorunları arasında olduğunu bildirdi.

Şeker, sorunun çevresel boyutunun yanı sıra ekonomiden sağlığa, uluslararası ilişkilerden turizme kadar birçok alanı ilgilendirdiğini ifade etti.

Yayımladıkları kitapta deniz müsilajı sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerilerinin bilimsel çerçevede tartışıldığına ve literatüre kazandırıldığına işaret eden Şeker, şu değerlendirmede bulundu:

"Deniz müsilajı varlığının uzun sürmesi, denizlerdeki biyoçeşitliliğin azalmasına, deniz ürünleri üretiminde düşüşe, istihdam ve turizm sektöründe olumsuzluklara, sosyal ve ekonomik yönlerden kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Deniz müsilajı, Marmara Denizi'ndeki örnekte olduğu gibi uluslararası sulardaki etkileşime açık yönü, su hareketliliği, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ekolojik değişime yansımaları nedeniyle multidisipliner ve uluslararası bir soruna dönüştü."

"Stratejik iş süreçlerine uyulmalı"
Şeker, Marmara Denizi ile etkileşimi bulunan ülkelerin de bu sorunun çözümünde destek ve katkılarının talep edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sorun farklı bilim disiplinlerinin katkısıyla tartışılarak kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri belirlenmeli, acil eylem planı olarak uygulamaya konulmalı, ileri seviye arıtma tesisleri için yatırım desteği kredisi sağlayacak özel bütçe oluşturulması, mevzuat düzenlemeleriyle yetki karmaşasının önlenmesi, sanayi atık kontrollerinin doku denetim olarak uygulanması, müsilaj konusunda üreticilerin ve tüketicilerin çevre bilincinin, farkındalığının artırılması gerekmektedir. En önemlisi de mülki idare ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle eylem planında tanımlanmış stratejik iş süreçlerine titizlikle uyulması ve denetlenmesinin sağlanması olacaktır."

Bu tür çalışmalarla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladıklarını belirten Şeker, bu anlamda kitaba katkı veren tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın'da taşan dere yolu kapattı08 Temmuz 2021 Perşembe 20:51
  • Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 20:51
  • Sulama kanalına çarpan hafif ticari araçtaki baba- kızı ölüm ayırdı08 Temmuz 2021 Perşembe 18:56
  • İskeleden düşen işçi yaralandı08 Temmuz 2021 Perşembe 17:59
  • İstanbul İtfaiyesi eski Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç hayatını kaybetti08 Temmuz 2021 Perşembe 17:58
  • Down sendromlu Tarık'ın 'polis olma' hayali gerçek oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 17:57
  • Mersin'de, tatil beldesindeki otoparkta çıkan yangında 12 araç kül oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 07:26
  • Biyogaz tesisi inşaatında göçük: 3 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:25
  • Otomobiliyle bahçe duvarına çarptı, yaya olarak kaçtı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:24
  • Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda aynı yerde iki kaza: 5 yaralı08 Temmuz 2021 Perşembe 07:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti