Tuba'nın gözü dünya şampiyonluğunda

Ağrı'da, ilk defa milli takıma seçilen Tuba Çolo, ekim ayında İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olup altın madalyayı kazanmak istiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen 21 yaşındaki Tuba Çolo, 3 yıl önce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Bölümüne başladı.

Küçük yaşlarda spora ilgi duyan Çolo, üniversite eğitimine başladığı yıldan bu yana Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta antrenör Hüseyin Oflaz'dan kick boks eğitimi alıyor.

Bugüne kadar katıldığı müsabakalarda çeşitli başarılar elde eden Çolo, son olarak 1-7 Temmuz tarihinde Şırnak’taki Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda K-1 Style Büyükler kategorisinde 52 kilogramda şampiyon olarak milli takıma seçilme sevincini yaşadı.

İlk defa milli sporcu olmanın gururunu yaşayan Çolo, 14-25 Ekim tarihinde İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda K-1 Style Büyükler 52 kilogramda birinci olmak için antrenörüyle antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Milli sporcu Tuba Çolo, AA muhabirine, çocukluktan bu yana spora ilgi duyduğunu ve Ağrı'da kick boksa başladığını söyledi.

Kick boksu çok sevdiğini ve her gün antrenman yaptığını belirten Çolo, şöyle konuştu:

"Üniversiteye geldiğim sene kick boksa başladım. Zaten daha öncede spora meraklıydım. Burada bana antrenör Hüseyin Oflaz'ı önerdiler. Ben de Hüseyin hocaya ulaşarak spora başlamak istediğimi söyledim. Daha öncede yaptığım diğer sporlardan dolayı inatla kick boksa başlamak istedim. Hüseyin hoca bana 'disiplinli bir şekilde çalışacaksan' spora başla dedi. Ben de bu şekilde başladım ve ilk müsabakam olan üniversiteler arası kick boks şampiyonasında yenildim. Daha sonra iyi bir antrenman ve disiplinli çalışma sonucunda başarılar elde ettim."

"İtalya'daki dünya şampiyonasında birinci olmak istiyorum"

Çolo, katıldığı yarışmalarda birinciliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu oldum. İtalya'daki dünya şampiyonasında birinci olmak istiyorum. Bunu yapabilecek güce ve potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. Verimli antrenman ve psikolojik destekle yarışmaya hazırlanıyorum. Kışın sabahın erken saatlerinde Bubi Dağı'na tırmanış yaparak antrenman yapıyorduk. İlk defa dünya şampiyonansa gidiyorum çok heyecanlıyım ve elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Antrenöründen Tuba'ya tam destek

Antrenör Hüseyin Oflaz ise yaklaşık 60 sporcularının olduğunu ve başarılı olanları müsabakalara götürdüklerini anlattı.

Çolo'nun kick boks branşında kadınlarda milli takıma seçilen Ağrı'nın ilk sporcusu olduğunu ifade eden Oflaz, şunları kaydetti:

"Milli takım kampı var, öncelikle ona hazırlanıyoruz. Sporcumuz milli takıma seçildiği için çok mutluyuz. Ağrı'nın havası kışın soğuk olduğundan dolayı bize sıkıntı yaratıyor. Biz bunları bahane etmeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bubi Dağı'nda kros ve güç antrenmanları yapıyoruz. Tuba'nın, İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanıyorum."