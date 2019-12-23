TÜBİTAK 10 personel alacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev almak üzere 5 uzman yardımcısı ya da uzman alınacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü, bünyesinde görev yapacak 4 araştırmacı alımı gerçekleştirecek.

Ayrıca TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) bünyesinde görev yapmak üzere 1 uzman ya da uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK (tubitak.gov.tr), Devlet Personel Daire Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden ulaşılabilecek.