  • BIST 121.011
  • Altın 303,675
  • Dolar 5,9979
  • Euro 6,5689
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

TÜBİTAK 11 personel alacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 personel alımı gerçekleştirecek.
TÜBİTAK 11 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak.

Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma istihdam edilecek. Bu ilan için son başvuru tarihi ise 14 Şubat olarak belirlendi.

Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk hava sahasını saatte 232 uçak kullandı10 Şubat 2020 Pazartesi 11:41
  • Ceren Özdemir cinayeti failinin polisleri yaralamasıyla ilgili yargılanmasına başlandı10 Şubat 2020 Pazartesi 11:29
  • Karamollaoğlu: Filistin süslü laflarla değil güçlü adımlarla kurtulacak10 Şubat 2020 Pazartesi 10:42
  • Başlık parası kaldırıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 10:37
  • Yokuşta kayan çocukların ölümden döndüğü anlar kamerada10 Şubat 2020 Pazartesi 10:34
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Şubat 2020 Pazartesi 10:03
  • Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti10 Şubat 2020 Pazartesi 09:58
  • Pasta yerken ölüyordu! 'Çikolata zannettim'10 Şubat 2020 Pazartesi 09:56
  • Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 09:50
  • Sayı giderek artıyor: 830 bini kişi evinden oldu10 Şubat 2020 Pazartesi 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti