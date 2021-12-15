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TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği kapsamında Genç Mucitler Eserlerini Sergilediler

TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği kapsamında Nahit Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladığı projeleri görücüye çıkardı.
TÜBİTAK 4006 Bilim Şenliği kapsamında Genç Mucitler Eserlerini Sergilediler

Bilim fuarı açılışına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bütün standları teker teker dolaşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilerin hazırladıkları bilimsel projeler hakkında bilgi aldı. 

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Teknolojide çok hızlı gelişmeler oluyor

Türkiye'de teknoloji alanında çok hızlı gelişmelerin olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimizin de bu yarış içinde olma arzusu ve ortaya koyduğu projeler gelecek için çok önemli. Çağımızda doğru bilgiye ulaşmak ve o bilgiyi teknolojiye dönüştürmek büyük önem taşıyor. Bu sergimizde de bilginin teknolojiye dönüştüğünü görmek bizleri son derece mutlu etti.Bu etkinliğin hazırlanışı esnasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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