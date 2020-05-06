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TÜBİTAK 9 personel alacak

TÜBİTAK, BİLGEM UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak.
TÜBİTAK 9 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak.

Son başvuru tarihi 27 Mayıs
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

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