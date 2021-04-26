TÜBİTAK Arge personeli alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete’nin 26 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı.
TÜBİTAK 15 proje personeli alacak.
Alınacak olan 15 proje personeli TÜBİTAK’a bağlı BİLGEM bünyesinde görev yapacak.
Başvurular başladı ve son başvuru tarihi 17.05.2021.
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