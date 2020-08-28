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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Ülkemiz takip eden değil, takip edilen ülke olacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bizim geleceğimizde artık ülkemiz takip eden değil takip edilen, teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacak." dedi
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Ülkemiz takip eden değil, takip edilen ülke olacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK, tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde desteklenen "Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" temalı proje için Ilgaz Dağı'nda kampta olan 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında yaptıkları ürünleri inceleyen ve ürettikleri ürünler hakkında bilgi alan Mandal, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK olarak bu yıl 91 doğa eğitimi ve bilim okulları programı düzenlediklerini, bu kapsamda Kastamonu'ya geldiğini belirterek, "Öğrencilerimiz burada gerçekleşen eğitimlerde tasarlamayı, tasarladıklarını yenilikçi yöntemlerle üretmeyi, sorunları çözmeyi ve bunların tümünü yaparken bunu doğanın içinde yapmak noktasında kendilerini keşfediyorlar. Geleceğin sorunlarına çözüm üretiyorlar. Kendi öz güvenlerini oluşturuyorlar." dedi.

Öğrencilerin bir haftalık süreç içerisinde bilim ve teknoloji alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olduğunu vurgulayan Mandal, şunları söyledi:

"Bir hafta boyunca önce hayal etmeyi, sonra tasarlamayı, tasarladıkları sonrasında bunları ürüne dönüştürmeyi, ürüne dönüştürdükten sonra sorun çözme noktasında mutluluklarını aynı zamanda da bazen de başaramadıkları için sabretmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Gerçekten öğrencilerimiz burada geleceğin teknolojilerini bir hafta içerisinde kavrıyorlar. Bu çocuklarımız ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ben de varım demek istiyor. Çocuklarımızın uğraştığı alanlar uzay, havacılık, enerji, motor ve dijital teknolojiler gibi alanlar. Öğrencilerimizin kullandıkları donanımlar çok pahalı şeyler değil. Yeter ki biz öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize güvenelim. Onların önünü açalım."

TÜBİTAK olarak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı çerçevesinde farklı projeleri desteklemekten dolayı memnuniyet duyduklarını anlatan Mandal, "Biz hep şunu söylüyoruz, bizim geleceğimizde artık ülkemiz takip eden değil, takip edilen, teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacak. Bunun hepsinin genellemesine biz milli teknoloji hamlesi diyoruz. Bu gençlerimiz milli teknoloji hamlemizin fertleri, bireyleri, geleceğin teknoloji yıldızları. Ben hepsini yürekten kutluyorum. Geleceğin TÜBİTAK başkanları, geleceğin liderleri buradaki bu gençlerimizden çıkacak." diye konuştu.

Program sonunda proje koordinasyon ekibi ve proje eğitmenleriyle de sohbet eden Mandal, proje ekibinin TÜBİTAK projeleri hakkında düşüncelerini dinledi, soruları yanıtladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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