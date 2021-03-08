Tübitak memur alımı yapacak: Personel alım ilanı yayımlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK, memur alımı yapacak. İşte Tübitak personel alım ilanı detayları:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK, memur alımı yapacak.

Alınacak olan personel, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapacak.

Tübitak personel ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Son başvuru tarihi 12 Mart 2021.

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