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Tübitak personel alım ilanı yayınlandı

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli alıyor. Tübitak personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte detaylar:
Tübitak personel alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 21 proje personeli alıyor. Tübitak personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Son başvuru Tarihi: 28.06.2021

Aranılan Nitelik ve Unvan: AR-GE Personeli (Araştırmacı)

Alınacak olan personeller Kocaeli ilinde görev yapacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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