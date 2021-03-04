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TÜBİTAK, Ulusal Gözlemevi'nde görevlendirmek üzere 3 kadrolu personel alacak

TÜBİTAK, Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü (TUG) bünyesinde görevlendirmek üzere 3 kadrolu personel alımı yapacak.
TÜBİTAK, Ulusal Gözlemevi'nde görevlendirmek üzere 3 kadrolu personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel alımı için 25 Mart'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor.

Söz konusu 3 kadrolu personel TÜBİTAK TUG bünyesinde Antalya'da, teknik ve destek personeli ile Ar-Ge teknisyeni olarak görev yapacak.

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere ilişkin ayrıntılı bilgi, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet sayfasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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