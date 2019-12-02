  • BIST 106.904
  • Altın 269,570
  • Dolar 5,7398
  • Euro 6,3237
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

TÜBİTAK Başkanlığınca 10 engelli personel istihdam edilecek.
TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere önlisans mezunu, engelli, 3 memur, 1 yönetici asistanı, 6 teknisyen ve tekniker alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak personel için son başvuru tarihi 6 Aralık olarak belirlendi.

İş başvuruları Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 yaralı02 Aralık 2019 Pazartesi 05:03
  • Helal olsun Talha02 Aralık 2019 Pazartesi 05:02
  • Okul müdüründen tepki çeken 'talimat'02 Aralık 2019 Pazartesi 05:01
  • Esad çözüm masasını deviriyor02 Aralık 2019 Pazartesi 05:00
  • "Türkiye'yi kınayalım"02 Aralık 2019 Pazartesi 04:57
  • Ilgaz Dağı'nda sürücülerin kar ile imtihanı02 Aralık 2019 Pazartesi 04:54
  • Maaş hırsızı tutuklandı02 Aralık 2019 Pazartesi 04:53
  • Yine aynı vahşet!02 Aralık 2019 Pazartesi 04:51
  • Fatih'te şüpheli ölüm02 Aralık 2019 Pazartesi 04:49
  • Kiracı dehşeti02 Aralık 2019 Pazartesi 04:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti