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TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak

TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde 16 Ar-Ge teknisyeni istihdam edilecek.
TÜBİTAK'a 16 Ar-Ge personeli alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alınacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 16 Ar-Ge personeli alımı için son başvuru tarihi 12 Kasım olarak belirlendi.

İlana elektrik, elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi veya bilgisayar teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler "www.tubitak.gov.tr" internet adresinden, Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından incelenebilecek.

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