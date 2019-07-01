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TÜBİTAK'a personel alınacak

TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel alımı yapılacak.
TÜBİTAK'a personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ankara ve Kocaeli'deki birimlerinde görev yapmak üzere 57 personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı ve Ar-Ge personeli alınacak.

Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak toplam 57 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 22 Haziran olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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