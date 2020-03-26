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TÜBİTAK'tan Kovid-19 portalı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TÜBİTAK'ın çalışmalarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık" dedi.
TÜBİTAK'tan Kovid-19 portalı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TÜBİTAK'ın çalışmalarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık" dedi.

Varank'ın açıklamaları şöyle:

"*Yatırım teşviklerinden yararlananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek.

*TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık.

*Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz.

*(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak. Bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak.

*TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık.

*Bilim insanlarımız, 'Covid-19 platformu' koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor."

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 59'a, toplam vaka sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini açıklamıştı. 

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri vermişti. Son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 15 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu. 

"SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ"

Koca, şu ifadeleri kullamıştı: "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapmış, 26 Covid-19 hastasının iyileştiğini, 60 yaş üstü iki hastanınsa taburcu edildiğini duyurmuştu. 

"BAŞKASININ HAYATINI BİZİM HAYATIMIZ KADAR DEĞERLİ"

Bu süreçte herkesin tek tek dikkatine ihtiyaç olduğunu belirten Koca "Koronavirüs salgınında ölüm oranı düşük ancak hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Başkasının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız" demişti. 

"Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır" ifadelerini kullanan Bakan Koca "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak" ifadelerini kullanmıştı. 

'SİGARA TAHRİBATININ ORTAYA ÇIKMASI AN MESELESİ"  

Koca, sigaranın yarattığı tahribatın Covid-19'da ortaya çıkmasının an meselesi olabileceğini belirterek, "Eğer farkında olmadığınız bir hastalık varsa virüs onu ortaya çıkaracak ve virüs hiç olmadığı kadar tehlikeli olacak" bilgisini paylaşmıştı.

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