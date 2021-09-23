  • BIST 1.415,920
  • Altın 492,69
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1100
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

'Tüccarız' diyerek 64 ton kuru üzümü çaldılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıtıp 7 çiftçiden 64 ton kuru üzüm alıp kayıplara karışan iki şüpheliden biri yakalandı. Diğerini yakalama çalışmaları sürüyor.
'Tüccarız' diyerek 64 ton kuru üzümü çaldılar

Salihli ilçesinde iddiaya göre, kendilerini tüccar olarak tanıtan H.H.K (34) ve F.Ü. (32), Taytan ve Yenipazar mahallelerindeki 7 çiftçiden toplam 768 bin lira değerinde 64 ton kuru üzüm almak için anlaştı. İki kişi, parayı ertesi gün EFT ile çiftçilerin hesaplarına göndereceklerini belirterek üzümleri kamyonlara yükleyip ayrıldı. Paralarının yatmadığı gören çiftçiler, dolandırıldıklarını anlayınca jandarmaya gitti. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerden F.Ü.'yü 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakaladı. Ele geçirilen üzümler sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ü tutuklandı. Diğer şüpheli H.H.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

230920211143135818595.jpg
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmaris'te meslekten ihraç FETÖ üyesi 8 eski polis tutuklandı22 Eylül 2021 Çarşamba 20:12
  • Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
  • 17 yaşındaki Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: İstemeden yaptım22 Eylül 2021 Çarşamba 17:19
  • Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı22 Eylül 2021 Çarşamba 17:18
  • Fatih'te "Yeditepe Huzur" denetimleri22 Eylül 2021 Çarşamba 17:17
  • Sınavda kopya düzeneğiyle yakalanan sürücü adayı, 6 kez başarısız olmuş22 Eylül 2021 Çarşamba 15:12
  • Tutuklanan Prof. Dr. Türk: Hiçbir hasta ve yakınından para almadım22 Eylül 2021 Çarşamba 14:21
  • Yalnız yaşayan gazi, evinde ölü bulundu22 Eylül 2021 Çarşamba 12:40
  • Bursa'da aparttaki cinayete 7 tutuklama22 Eylül 2021 Çarşamba 12:35
  • Darbe girişimi sonrası FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine 265 operasyon düzenlendi22 Eylül 2021 Çarşamba 11:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti