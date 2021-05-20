  • BIST 1.450
  • Altın 505,975
  • Dolar 8,3763
  • Euro 10,2345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Tüfekle vuruldu, 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi

ANTALYA'da Murat Can K. (27), 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı arkadaşı Yakup A.'ya ormanlık alanda tüfekle ateş etti.
Tüfekle vuruldu, 1 kilometre yürüyüp arkadaşlarından yardım istedi

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi içerisinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Murat Can K., iddiaya göre daha önce yan bakma nedeniyle tartıştığı arkadaşı Yakup A.'ya, konuşmak için ormanlık alana gitmeyi teklif etti. Beraber Şafak Mahallesi içerisinde yer alan ormanlık alana giden ikili, burada yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Murat Can K., yanında bulunan tüfekle Yakup A.'ya ateş etti.

1 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına tüfekten çıkan çok sayıda saçma isabet eden Yakup A., yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki arkadaşlarının yanına yürüyerek gitti. Yakup A.’nın yaralandığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yakup A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Murat Can K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'BERABER ORMANLIK ALANA GİTMİŞLER'

2 arkadaşın arasında yaşanan tartışmanın ardından silahlı yaralamanın yaşandığını ifade eden Hüseyin Altıntaş, "2 arkadaşın arasında bir soğukluk oldu. Murat Can K., Yakup A.'ya 'Gel bir yerlere gidelim' deyince, beraber ormanlık alana gitmişler. Orada tartışma büyüyünce de Murat Can K., Yakup A.'ya tüfekle uzaktan ateş etmiş. Tüfekten çıkan saçmalar da Yakup A.'nın yüzüne ve vücuduna isabet etmiş. Hayati tehlikesi yok. Buraya kadar da ormanlık alandan yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyerek gelmiş" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı20 Mayıs 2021 Perşembe 18:45
  • Maske ve sosyal mesafesiz 'asker uğurlaması'20 Mayıs 2021 Perşembe 17:48
  • Elazığ'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı coşkusu19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:51
  • Yoğunluk yaşanan Caddebostan Sahili'nde çöp konteynerleri doldu taştı19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:50
  • Mehmet Can, gölette boğuldu19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:53
  • Çanakkale Boğazı'na 22 bin balık yavrusu bırakıldı19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:52
  • Eskişehir ve Kütahya’da '19 Mayıs' kutlaması19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:55
  • Daha önce yaralı bulunan caretta caretta'nın bu kez ölü bedenine ulaşıldı19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:54
  • Antalya’da denizde ve karada İstiklal Marşı okundu19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:54
  • Çukurova'da İstiklal Marşı okuma etkinliği19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti