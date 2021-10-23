  • BIST 1.479,930
  • Altın 553,18
  • Dolar 9.5897
  • Euro 11.1482
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Tüfekle vurulmuş bulunan vaşak öldü

DENİZLİ’nin Çardak ilçesinde, tüfekle vurulmuş olarak yaralı bulunan ve tedavisi için Afyonkarahisar’a gönderilen vaşak öldü
Tüfekle vurulmuş bulunan vaşak öldü

Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alanda mantar toplayan kişilerce ağacın dibinde yaralı bulunan vaşak, tedavi için götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) kurtarılamadı. Silahla vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu tespit edilen vaşağın ölümü ile ilgili AKÜREM’den yapılan açıklamada, “Kedigiller familyasından bahtsız bir dişi vaşak (Lynx lynx) bireyi yaralı halde Denizli kırsalında bulunup, DKMP Denizli şubesi yetkilileri tarafından merkezimize iletildi. Getiriliş sebebi vaşaklar için en büyük tehdit olan ateşli silahla yaralanma idi. Yapılan tetkiklerde bedeninin çeşitli bölgelerine saplanmış 16 adet saçma tanesi tespit edildi. 3 tanesi omuriliğe isabet etmiş ve arka bacakları paralize (felçli) durumdaydı. Vaşak için bedenine dağılmış saçma tanelerine dayanmak zordu. Gitmek istedi ve gitti. Acıları son buldu. Tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Ağır vakalarla karşılaşıyoruz. Yaşatmak mucize gibi, ama korumak mucize olmasa gerek. Vuranlara bela okumak bize hiçbir şey kazandırmıyor” denildi. 

'DAHA FAZLASINI KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Türkiye’de vaşaklar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Dr. Deniz Mengüllüoğlu ise vurularak öldürülen vaşağın yeni erişkin dişi olduğunu belirterek, “Popülasyonun devamlılığını sağlayacak önemli bir bireyi kaybetmiş olduk. Üstelik bulunduğu popülasyon Balkan vaşağı. Lütfen her gittiğiniz yerde vaşakların zararsız canlılar oluşu, kaçak avcılığın sebep oldukları, sağlıklı bir yaban hayatının önemi ve bunun en büyük değerlerimizden biri oluşu üzerine konuşun. Özellikle çocuklar ve gençlerle sohbet edin onlara sorun, cevaplayın, anlatın. Daha fazlasını kaybetme lüksümüz yok” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da depremin 10'uncu yılında anma ve tatbikat23 Ekim 2021 Cumartesi 18:31
  • İklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin 'uyumu' önemli yer tutuyor23 Ekim 2021 Cumartesi 11:25
  • Türkiye'de 28 bin 192 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti23 Ekim 2021 Cumartesi 09:50
  • Bursa Valiliğinden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı23 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor23 Ekim 2021 Cumartesi 07:57
  • Su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı22 Ekim 2021 Cuma 23:20
  • Çekmeköy'de otomobil alev alev yandı22 Ekim 2021 Cuma 23:19
  • Voleybol oynarken kalp krizi geçiren liseli Yasin, öldü22 Ekim 2021 Cuma 22:31
  • Elazığ'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 2 kişi yaralı22 Ekim 2021 Cuma 22:30
  • Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler22 Ekim 2021 Cuma 21:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti