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Tuğba Şahin muhtar Ahmet Özdemir ile mi birlikte soruları üzerinde Pınarbaşı Savcılığı harekete geçti

Didem Arslan Yılmaz'ın programında Tuğba Şahin muhtar Ahmet Özdemir ile mi birlikte soruları üzerinde Pınarbaşı Savcılığı harekete geçti.
Tuğba Şahin muhtar Ahmet Özdemir ile mi birlikte soruları üzerinde Pınarbaşı Savcılığı harekete geçti

Kadir Şahin ve Tuğba Şahin çift Ağustos ayında evlenmişlerdi ancak Şubat ayında ise Tuğba Şahin’in muhtar Ahmet ile birlikte çıkan fotoğraflar üzerine tartışmalar başladı. Tuğba Şahin her ne kadar montaj olduğunu söylese de daha sonra da ses kaydı bombası patladı İki çocuğu olan muhtarla birlikte çalışan Kadir Bey, muhtar Ahmet'in kendisine işi olduğunu söyleyip Tuğba'nın yanına gittiğini söylemişti. Didem Arslan Yılmaz’ın programında bu gelişmeler yaşanırken Pınarbaşı savcılığı harekete geçti.  

Didem Arslan Yılmaz'ın programında bir ihanet konusu daha mı açıldı soruları sorularken önemli 2 gelişme yaşandı bu gelişmelerden ilki, Pınarbaşı savcılığı Tuğba hanım hakkında 3 soruşturma birden açtı.

1 - Tuğba Şahin’in yayında, çocuk Kadir Şahin’den değil dediği için  (soy bağını değiştirme)

2 - (Kadir Şahin’in annesine silah çekme)

3 - (eşini bıçaklama) olaylarından savcılık makamı 3 ayrı soruşturma başlattı.

İkinci önemli gelişme ise;

Pınarbaşı kaymakamlığı muhtar Ahmet Özdemir hakkında idari soruşturma açtı.

Pınarbaşı kaymakamlığının Ahmet Özdemir hakkında açılan soruşturmada DNA araştırmaları sonucu çocukların muhtara ait olup olmadığının ortaya çıkacak.

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