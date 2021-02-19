Tuğçe Boynueğri zorluklar içinde halterde başarı hikayesine imza attı

Zorluklar içinde başladığı halterde önemli başarılara imza atan milli sporcu Tuğçe Boynueğri, Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir dereceyle altın madalya kazanarak Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı hedefliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da nisan ayında düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum'daki kampta sürdüren Tuğçe Boynueğri, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Haltere 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin teşviki ve halter antrenörlerinin seçmeleri sonucunda başladığını belirten Tuğçe Boynueğri, "Halen Kahramankazan Belediyespor Kulübünde antrenörlük yapan Orhan Boltürk hocamın da kabul etmesi ve teşvik etmesiyle haltere devam ettim. 12 yaşında minikler grubunda başladım." diye konuştu.

Ailesinin çok zor şartlarda geçim mücadelesi verdiğini kaydeden Tuğçe Boynueğri, "Maddi olarak çok büyük sıkıntı çektim, ailemin durumu iyi değildi, babam düzenli bir işte çalışmadığı için zorlanarak ilerledim. Annem bacağından engelli, maddi olarak olmasa bile manevi olarak annem ve babam çok destekledi, yanımda durdular." ifadelerini kullandı.

Milli halterci, her türlü zorluğa karşın ailesi ve milleti adına madalyalar kazanabilmek için çok çalıştığını dile getirdi.

Haltere başlamaması yönünde bazı tanıdıklarının olumsuz görüşlerinin olduğunu aktaran Tuğçe Boynueğri, "Annem çok büyük moral ve destek verdi. Çevremin baskısına rağmen haltere gitmek istedim. Hocalarımız da 'Cimnastiğe daha yatkınsın' dedi; ama Allah'ın izniyle halteri başardım." diye konuştu.

Ay-yıldızlı sporcu, "İlk kez milli formayla 2014'te boy gösterdim. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar aldım. 2018'de Özbekistan'da Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. 2019'da ise 23 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonrasında Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda ikinciliğim var." ifadelerini kullandı.

Kahramankazan Belediyespor Kulübünün sporcusu Tuğçe Boynueğri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bireysel olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an Çorum'da büyükler Avrupa kampındayım, aralık ayından beri bu kamptayız, günde iki kez üçer saatten altı saat antrenman yapıyoruz. Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Bu süreçte Konya'da ilk kampımızı yaptık, burada ikinci kamptayız."

"Olimpiyatlara katılmayı çok istiyorum"

Olimpiyat hedeflerine ilişkin milli halterci, "Avrupa Şampiyonası'nda madalya alırsam Tokyo Olimpiyatları'na kota şansım tabii ki de var, inşallah. Öncelikle Avrupa'da şampiyonluğu hedefliyorum, tabii ki de kota alabilmeyi ve olimpiyatlara katılabilmeyi çok istiyorum. Halterde her sporcu gibi ben de madalyalarımla güzel bir şekilde anılmak isterim. Bir Naim abi (Süleymanoğlu) gibi, Nurcan abla (Taylan) ve Sibel abla (Özkan) gibi başarılarımla konuşulmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Atletizmde gülleci olarak spora devam etmesi yönünde ısrarcı olunduğunu anlatan Tuğçe Boynueğri, "Atletizm Federasyonu Başkanı benimle görüştü, 'Branş değiştirmek ister misin?' diye. Haltere başladığımda en büyük hedefim kendim ve ülkem adına madalya almaktı, bunu başarmak için devam etme kararı aldım. 12 yıldır bu sporun içindeyim. Hiç pişmanlık duymadım, halter yaptığım için de çok mutluyum." diye konuştu.

Tuğçe Boynueğri, bir yandan da eğitimine devam ettiğini belirterek, bu sene üniversite sınavlarına gireceğini, Gençlik ve Spor Bakanlığının milli sporculara yönelik vakıf üniversiteleriyle yaptığı yüzde yüz burslu okuyabilme anlaşmasından da yararlanmak istediğini söyledi.

Milli sporcu, "En büyük hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanabilmek. Paris Olimpiyatları'na katılmak için de çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Boltürk: Atletizmde de başarılı olurdu ama o halteri tercih etti

Tuğçe Boynueğri'yi ilkokulda keşfeden antrenörü Orhan Boltürk, "12 yıl önce Sincan'daki okulda seçmeler yaparken Tuğçe de geldi, 'Ben de sizinle halter yapacağım.' dedi, o zaman hemen gittik ailesiyle tanıştık, ailesi de 'Kızımız yapar.' dedi. Ailesinin durumunu gördüğümüzde bu kıza sahip çıkılması gerektiğini düşündük. Çünkü baktık annesi engelli, babası günübirlik çalışan biri, bir de kardeşi var." diye konuştu.

Daha sonra halter için Tuğçe'yi denediklerini fakat vücut yapısının haltere uygun olmadığını gördüklerini, ancak Tuğçe'nin azimle çalışarak başarılı olduğunu belirten Boltürk, şunları paylaştı:

"Adale yapısı müsait olmadığı halde çok özverili çalıştı. Biz de maddi manevi destek olarak halterci yaptık, sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon olduktan sonra Atletizm Federasyonu istedi çünkü fiziki yapısı atma sporuna da çok uygundu. Ancak Tuğçe 'Halterde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar alacağım.' dedi. Biz de onun dediği gibi çalıştık. Çok sakatlıklar atlattı. Rusya'da Avrupa Şampiyonası'nda eğer çok iyi bir derece yaparsa olimpiyatlara gitme şansı var. Pandemi döneminde de her gün Kazan'dan Sincan'a gidip gelerek hiç ara vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Bazı hataları olmasaydı bu sene olimpiyatlara kesin giderdi. Kilo alma olayında bir üst sıklete çıksın diye çabaladık fakat kilo aldıramadık. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda madalya alır."

Kahramankazan Belediyespor Kulübü Antrenörü Boltürk, "Atletizmde de başarılı olurdu ama o halteri tercih etti. Tuğçe'yi önce bulduk, ondan sonra da sahip çıktık." diyerek konuşmasını tamamladı.