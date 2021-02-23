Tuğçe'nin gözü altın madalyada

Kahramankazan Belediyespor Kulübü’nün milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, Nisan ayında Moskova’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve ardından da Temmuz’da Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya için çalışıyor.

Kahramankazan’ın gururu milli halterci Tuğçe Boynueğri, Nisan ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Çorum'daki milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Ankara’ya ve Türkiye’ye gurur yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tuğçe Boynueğri, Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir dereceyle altın madalya kazanarak Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye adına madalyalar kazanabilmek için çok çalıştığını dile getiren milli halterci, “İlk kez milli formayla 2014'te boy gösterdim. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar aldım. 2018'de Özbekistan'da Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. 2019'da ise 23 yaş altında Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonrasında Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nda ikinciliğim var” diye konuştu.

En büyük hedefim

Pandemi sürecinde de bireysel olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini anlatan Boynueğri, şunları kaydetti:

"Şu an Çorum'da büyükler Avrupa kampındayız, günde iki kez üçer saatten altı saat antrenman yapıyoruz. Rusya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda madalya alırsam Tokyo Olimpiyatları'na kota şansım var, inşallah. Öncelikle Avrupa'da şampiyonluğu hedefliyorum, tabii ki de kota alabilmeyi ve olimpiyatlara katılabilmeyi çok istiyorum. Bir Naim Süleymanoğlu gibi, Nurcan Taylan gibi başarılarımla konuşulmak isterim. En büyük hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanabilmek. Paris Olimpiyatları'na katılmak için de çok çalışacağım."

Her zaman yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, genç sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi. Oğuz, “Tuğçe kızımıza bundan önce bizlere yaşattığı başarılar için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu başarılarına önce Avrupa’da sonra da olimpiyatlarda devam edecek” dedi.