  • BIST 1.422,080
  • Altın 511,97
  • Dolar 9,0100
  • Euro 10,3900
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı, Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öne sürdüğü iddiaların ve yayınlanan ''sözde'' belgelerin vakıfla alakası olmadığı açıklamasını yaptı.
TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) açıklamasında, vakıf olarak 4 Ekim'den bugüne büyük hukuksuzluklar ve iftiralarla karşı karşıya kalındığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Önce CHP Adalar İlçe Başkanı ve İBB’ye bağlı zabıtalar, CHP üyeleriyle beraber TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizi bastı, arkadaşlarımızı darbettiler, eşyalarımızı gasbettiler. Yetmedi, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 39 ilçe teşkilatına çağrıda bulunup adeta gençlere karşı bir linç girişimi edasıyla insanları Adalar İlçe Gençlik Merkezimizin önünde toplanmaya çağırdı. Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde Kaftancıoğlu'nun hem bu provokasyon çabası hem de TÜGVA hakkında attığı tüm yalan ve iftiralar boşa çıktı."

İBB yetkililerinin elinde bir tahliye kararı olmadığı hatta tahliye için açılmış bir dava bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Kaymakamlığın tahliye girişiminden bir ay önce İBB'ye, tahliye isteğinin hukuksuz olduğu yönünde uyarı yazısı yolladığının ortaya çıktığı anlatıldı.İ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Sonra dediler ki o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz ama öğrendik ki binayı CHP’li İBB Başkanı'nın makam odası yapacaklarmış. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP’li yetkililer 'Başkan' diyerek tabelalarını da asmışlar. Dileyenler, TÜGVA hesaplarımızdan görüntüleri izleyebilirler. 'Üçüncü taraflara kiraladınız' diye iftira attılar. 'Belge, kira kontratı, makbuz getirin' dedik. Yine getiremediler. Sonra 'kira bedeliniz düşük' diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi.''

Açıklamada, TÜGVA'nın, isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen bir saldırıyla karşı karşıya olduğu, vakıf hakkında yalan haberler yaptırıldığı, iftira ve linç kampanyası başlatıldığı aktarılarak, ''Yurt dışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız excel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler" denildi.

TÜGVA'nın örgütlü bir yapıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Diğer birçok olayda karşımıza çıkan sözde gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular. Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler, sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir, milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.''

Bu operasyonun tek amacının, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıfların önünü kesmek olduğu kaydedilen açıklamada, ''Ama başaramayacaklar ve gençlere karşı yenilecekler. Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız. Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız. En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak'' denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın'da fırtına nedeniyle reklam tabelası ve çatının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:04
  • Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:03
  • Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:00
  • Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti13 Ekim 2021 Çarşamba 09:58
  • TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama13 Ekim 2021 Çarşamba 09:57
  • Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:56
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Ekim 2021 Çarşamba 09:56
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:55
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:42
  • Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi13 Ekim 2021 Çarşamba 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti