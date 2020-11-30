TÜİK 40 personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 40 işçi alımı yapacak.

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi (Silahsız) istihdam edecek. Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşabilecek. İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.