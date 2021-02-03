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TÜİK, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu ile değişen koşullara adapte olacak

Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde oluşturulan Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu sayesinde TÜİK'in değişen koşullara hızlı adapte olacağını söyledi.
TÜİK, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu ile değişen koşullara adapte olacak

Geçen yıl yaşanan ve hala devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, hane halklarının tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değişmesine sebep olurken, bu durum, tüm ülkelerde fiyat istatistiklerinde madde ve ana harcama grubu ağırlıklarının, güncel tüketim yapısını yansıtacak şekilde gözden geçirilmesi ve en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanması zorunluluğunu doğurdu.

Bu kapsamda, fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda gelişmeleri değerlendirecek ve ortaya çıkan ihtiyaçları gözden geçirecek olan Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu, her yıl düzenli olarak değerlendirmelerin ve tavsiyelerin yer aldığı raporları hazırlayacak.

Ekonomi alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinden oluşan kurulun toplantı tutanakları ve raporları, kurumun internet sayfasından kamuoyuna duyurulacak.

"Kurul oluşturulması verilerin standardını ve güvenilirlik algısını güçlendirecek"
AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nu bünyesinde oluşturan TÜİK'in bu hamlesinin ekonomi yönetiminin şeffaflaşma, kamuoyu ve ilgililerin katkısını artırma adımı olarak değerlendirdiğini söyledi.

Ekonomi yönetiminin beklentileri ölçmek, etkili iletişimi sağlamak ve verilerin güvenirliliğine dönük oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla yeni yöntemler ortaya koyduğunu belirten Şener, "Salgın süreci, dünyada ve Türkiye'de alışılagelinen davranış kalıplarını değiştirdi. Dolayısıyla veri toplama, fiyat istatistikleri ve yöntemlerini uluslararası koşullara uyarlama anlamında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, Merkez Bankası gibi kurumların temsilcilerinden oluşan böyle bir danışma kurulu oluşturulması verilerin standardını ve güvenilirlik algısını güçlendirecek." diye konuştu.

TÜİK'in erişilebilirlik, açıklık, kalite güvencesi ve ortak paydaş yöntemi ile hem Avrupa Birliği normlarına uygun güncellemelerin yapılması hem de uluslararası standartlarda yeni düzenlemelerin ele alınmasını sağlayacağını ifade eden Şener, böylelikle hızlı, doğru ve dünya ile uyumlu verilerin elde edebileceğini vurguladı.

"Kurul, enflasyonla mücadelede önemli bir görev üstlenecek"
Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol da TÜİK bünyesinde oluşturulan Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun enflasyonla mücadelede önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen değişimlerin istatistik alanını ve TÜİK'in çalışmalarını da etkilediğine değinen Demirkol, Kurulu sayesinde TÜİK'in değişen koşullara hızlı adapte olacağını vurguladı.

Demirkol, kurulun, TÜFE'de planlanan değişiklikleri ve TÜİK'in madde ağırlıkları konusunda Avrupa İstatistik Ofisinin güncel tavsiye kararlarını dikkate alarak yapmış olduğu çalışmaları gündeme almasının kurumun yeni ihtiyaçları daha hızlı tespit etmesi açısından önemine işaret etti.

Kurul çalışmalarıyla, TÜİK istatistiklerinin kamuoyu nezdinde daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağını ifade eden Demirkol, "Danışma kurulunun toplantı tutanakları ve raporları kamuoyuyla paylaşmasının 'şeffaflık' ilkesi açısından çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Böylece, fiyatlardaki değişimlerin hangi sebeplere hangi indikatörlere bağlı olarak değiştiği anlaşılmış olacak. Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu, TÜİK'in güvenilirliğine katkı sunacak. Bundan sonra TÜİK'in açıklayacağı rakamlar daha güvenilir, daha şeffaf, daha ön görülebilir olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'e getirilen olumsuz eleştirilerin ön yargıdan kaynaklandığını ve ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Demirkol, Kurumun güvenirliğini yıllar içerisinde çok kez kanıtladığı söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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