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TÜİK, ocak ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 3,8, ithalat birim değer endeksi de yüzde 3,9 arttı.
TÜİK, ocak ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 yükseldi. Endeks bu dönemde yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 artarken, yakıtlarda yüzde 16,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ise ocakta yıllık bazda yüzde 3,9 artış kaydetti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 yükselirken, yakıtlarda yüzde 22,6 geriledi.

İhracat miktar endeksi
İhracat miktar endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 değer kaybetti. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,2, yakıtlarda yüzde 12,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 gerilerken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi ise söz konusu ayda, yıllık bazda yüzde 9,4 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,2, yakıtlarda yüzde 17,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 değer kazandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2020'de 136,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 artarak, bu yılın ocak ayında 139,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ocak 2020'de 115,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,7 değer kazanarak, Ocak 2021'de 123,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2020'de 113,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 düşüşle, Ocak 2021'de 111,8 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ocak 2020'de 105 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,1 azalarak Ocak 2021'de 101,7 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ocak 2020'de 97,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, Ocak 2021'de aynı kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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