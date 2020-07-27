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TÜİK ve HAK personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumu, çeşitli pozisyonlarda 15 personel istihdam edecek.
TÜİK ve HAK personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilanlara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Sınav ilanında belirtilen şartları sağlayan adayların başvurularını TÜİK'e şahsen veya e-posta yoluyla yapmaları gerekecek.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ise merkez teşkilatında boş bulunan 8 helal akreditasyon uzman yardımcısı kadrosu için çeşitli öğrenim dallarından mezun personel istihdam edecek.

Söz konusu alım için yapılacak sınava başvurular, 4-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle şahsen veya iadeli taahhütlü olmak koşuluyla posta yoluyla HAK'a başvuracak.

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