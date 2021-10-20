  • BIST 1.431,060
  • Altın 533,58
  • Dolar 9,3200
  • Euro 10,8200
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu.
TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

TÜİK Başkanlığının Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun üye sayısı 9'dan fazla olmayacak.

Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.

Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurula sunacak.

Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı bildirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TİM Başkanı Gülle: İGE sayesinde ihracatçılar teminatsız krediye ulaşabilecek19 Ekim 2021 Salı 12:45
  • Doların gözü Merkez Bankası'nda! İşte kurda son durum18 Ekim 2021 Pazartesi 16:23
  • Borsa haftaya yükselişle başladı18 Ekim 2021 Pazartesi 10:09
  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak18 Ekim 2021 Pazartesi 09:55
  • Ticaret Bakanlığı eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi18 Ekim 2021 Pazartesi 09:47
  • Türkiye'nin mobilya ihracatı rekor kırmaya devam ediyor17 Ekim 2021 Pazar 16:39
  • ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi17 Ekim 2021 Pazar 15:12
  • Stopaj Teşvik Oranı Artırıldı17 Ekim 2021 Pazar 10:50
  • Türk tır şoförleri Avrupa'daki şoför ihtiyacını karşılamaya talip oldu16 Ekim 2021 Cumartesi 17:20
  • DMO 5 milyon doz aşı satın alacak16 Ekim 2021 Cumartesi 17:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti