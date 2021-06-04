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TÜİK'ten 'enflasyon' açıklaması

TÜİK mayıs ayı enflasyon bülteni ile veritabanında aylık enflasyonun farklı olarak girilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bültende yer alan aylık yüzde 0.89'luk değerde herhangi bir sorun olmadığını bildirdi.
TÜİK'ten 'enflasyon' açıklaması

TÜİK son yayımladığı mayıs ayı enflasyon haber bülteni ve tablolarında yer alan aylık enflasyonla, MEDAS veri tabanında yer alan aylık değerin farklı olmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada yüzde 0.89 olarak açıklanan aylık enflasyonun, aylık ortalama fiyatlarla hesaplandığı belirtildi. Veri tabanına 'segven girilen' yüzde 1.44'lük değerin ise aktarım etkisini ölçmek için kullanılan son gözlemlenen fiyatları içerdiği belirtildi.

TÜİK'in konuyla ilgili açıklamasında şu ifadler yer aldı:

"Kurum internet sayfamızda 3 Haziran 2021 tarihinde saat 10:00’da yayınlanan “Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021” haber bülteni de aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Haber bülteni, bülten tabloları ve istatistiksel tablolarda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Fakat bülten tablolarından daha ayrıntılı ve bölge detayında verilerin yer aldığı MEDAS’a yüklenen veriler ile haber bülteninde yer alan veriler arasında tutarsızlık tespit edilmiştir. Yapılan incelemede; pandemi nedeniyle ülkemiz genelinde 2021 yılı Mayıs ayında uygulanan tedbirlerin TÜFE üzerindeki etkilerini araştırmak ve literatürde “Aktarım Etkisi (Carry Over Effect)” olarak geçen, enflasyonun takip eden aya aktarımını ölçmek amacıyla Kurum içi yapılan analiz çalışması sonuçlarının MEDAS veri tabanına sehven aktarıldığı belirlenmiştir.

TÜFE hesaplamalarında ay genelinde oluşan “ortalama fiyatlar” kullanılmakta iken, sehven veritabanına atılan ve aktarım etkisini ölçmeyi amaçlayan çalışmada ise “son gözlenen fiyatlar” (günlük fiyat derlenen maddeler için son gün fiyatı, haftalık fiyat derlenen maddeler için son hafta fiyatı, iki dönem fiyat derlenen maddeler için ikinci dönem fiyatı) kullanılmıştır. Etki analizi sonucunda bulunan ve sehven veritabanına aktarılan aylık %1,44 değeri ile haber bülteninde yer alan aylık %0,89 değeri arasındaki fark, sepette yer alan maddelerin fiyatlarında Haziran ayında hiçbir değişiklik olmaması durumunda takip eden aya aktarılacak katkı tahminini ifade etmektedir."

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